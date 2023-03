Confira as interdições deste fim de semana na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que acontecerão neste final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

No sábado (11/03) as interdições são: rua Pedro Gomes entre a Rua dos Crustáceos e Av. Gunter Hans e Rua dos Crustáceos entre Rua Lúcia Martins Coelho e Rua Pedro Gomes ficarão interditadas até o dia 31/03 para obras de drenagem; Rua Teodoro Roosevelt entre Rua Grenal e Rua Santa Gertrudes ficará interditada das 09h às 18h para realização de ação social; a Rua do Violino entre a Rua Marques de Pombal e Rua da Flauta ficará interditada das 15h às 23h40 para realização de ação social; a Avenida Marinha entre a Rua do Porto e a Rua da Península ficará interditada das 15h às 23h para realização de ação social; e a Avenida Grande Floresta entre a Rua Anacá e Rua Baobá ficará interditada das 17h às 22h para realização de ação social.

No domingo (12), a avenida Afonso Pena entre a Avenida do Poeta e Rua Ivan Fernandes Pereira ficará interditada para 16ª Edição da Corrida Feminina, das 06h às 14h.

A Agetran ainda alerta para as interdições de obras na Rua José Antônio com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, na Avenida Filinto Muller entre a Avenida Georges Chaia e Avenida Gabriel Spipe Calarge e a Rua Rivaldi Albert entre a Rua Balneário e Avenida Guaicurus.

*Com informações da Prefeitura