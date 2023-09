Confira as oportunidades de emprego para a capital nesta quarta-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Groso do Sul (Funtrab) disponibiliza nesta quarta-feira (27), 1.582 oportunidades de emprego em Campo Grande. Dentre as principais vagas oferecidas estão: Atendente de lanchonete (77), Auxiliar de armazenamento (45) e Consultor de vendas (15). Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

São disponibilizadas também vagas para Pessoas com deficiência (Pcd): Agente administrativo (1), Ajudante de obras (2) e Armador de estruturas de concreto (2). Vale lembrar, estas para serem ocupadas demandam a apresentação de laudo médico.

São ofertadas também vagas de estágio nas áreas de Administração (28), Arquitetura (2), Biomedicina (3), Contabilidade (4), Direito (2), Economia (1), Educação Física (2), Enfermagem (5), Engenharia Civil (1), Engenharia Elétrica (1), Engenharia de Produção (2), Fisioterapia (1), Pedagogia (10), Psicologia (1) e Publicidade (2).

Para conferir a lista completa, basta clicar aqui. Os interessados precisam agendar o atendimento via aplicativo “MS Contrata + para Trabalhadores”, e depois comparecer à sede da fundação – rua 13 de maio 2.773.



A Funtrab funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. No local também é possível requerer o seguro-desemprego.

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) está com 2.486 vagas ofertadas hoje, dentre as principais ofertadas hoje estão: Operador de caixa (271), Repositor de supermercados (105) e Técnico em enfermagem (30).

São ofertadas também vagas para Pcd's, Atendente de lanchnete (3), Operador de vendas (5) e Varredor de rua (4).

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. É necessária também a atualização cadastral pelo aplicativo "Sine Fácil".