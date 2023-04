Confira as oportunidades de emprego para a capital nesta sexta-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Groso do Sul (Funtrab) disponibiliza nesta sexta-feira (28), 1.351 oportunidades de emprego em Campo Grande. Dentre as principais vagas oferecidas estão: Assitente de prevenção de perdas (6), Médico Clínico geral (1) e Técnico agrícola (1). Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

São disponibilizadas também vagas para Pessoas com deficiência (Pcd): Conferente de Carga e Descarga (5), Escrituário (1) e Promotor de Vendas (1). Estas para serem ocupadas demandam a apresentação de laudo médico.

São ofertadas também vagas de estágio nas áreas de Direito (10), Educação Física (10), Engenharia Civil (1), Engenharia Sanitária (1) e Marketing (2).

Para conferir a lista completa, basta clicar aqui. Os interessados precisam agendar o atendimento via aplicativo “MS Contrata + para Trabalhadores”, e depois comparecer à sede da fundação – rua 13 de maio 2.773.