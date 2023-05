Confira as oportunidades de emprego para a capital nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) está com 1.435 vagas ofertadas hoje, dentre as principais estão Açougueiro (47), Auxiliar de limpeza (104) e Repositor de mercadorias (100).

São ofertadas também vagas para Pcd's, Auxiliar de limpeza (12), Auxiliar administrativo (8) e Porteiro (3).

Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. É necessária também a atualização cadastral pelo aplicativo "Sine Fácil".