Confira as oportunidades de emprego para a capital neste inicio de semana

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) está com 1.471 vagas ofertadas hoje, dentre as principais ofertadas hoje estão Analista contábil (1), Editor de mídia eletrônica (1) eProfessor de Inglês (1).

Há também vagas disponivéis para pessoas sem experiência, dentre as principais estão: Ajudante de carga e descarga de mercadoria (29), Auxiliar de linha de produção (50) e Operador de caixa (80)

São ofertadas também vagas para Pcd's, Agente de organização escolar (1), Técnico em segurança do trabalho (1) e Vigilante (62).

Aos estudandes, a Funsat traz vagas de estágio na área do Direito (5), Pedagogia (5) e Publicidade (1).

Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. É necessária também a atualização cadastral pelo aplicativo "Sine Fácil".