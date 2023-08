Quem procura vaga no mercado de trabalho na Capital tem hoje 1.609 oportunidades disponibilizadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e 2.343 na Fundação Social do Trabalho (Funsat).

São vagas que podem ser preenchidas a qualquer momento e sem aviso prévio. Os candidatos podem conferir as oportunidades pelo aplicativo MS Contrata + pra trabalhadores (Funtrab) e Sine Fácil (Funsat).