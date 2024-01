Confira as oportunidades desta terça-feira

Nesta terça-feira (09), a Capital amanhece com mais de quatro mil vagas de emprego. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.118 vagas, em 167 cargos; já a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 2.093 vagas.

Para pessoas com deficiência (PcD), há 140 vagas no total, oferecidas pelas duas Fundações. As oportunidades são para auxiliar de limpeza; auxiliar de linha de produção; motorista de ônibus rodoviári; copeiro de bar; porteiro, entre outras.

Funsat

De acordo com a Funsat, estão disponíveis 199 vagas para auxiliar de linha de produção, 139 vagas para repositor de mercadorias, 59 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 41 vagas para auxiliar de estoque, 35 vagas para alimentador de linha de produção, 25 vagas para desossador, entre outras.

Das vagas que não exigem experiência na função, são oferecidas 1502 oportunidades em 94 profissões. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 135 vagas; estoquista, com 63 vagas; camareira de hotel, com 12 vagas; operador de secador (produtos agrícolas), com 14 vagas, entre outros.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço.

Funtrab

Já a Fundação do Trabalho de MS disponibiliza vagas de preparador físico; barman; caseiro; costureiro; vigia; mecânico; mestre de obras, entre outras.

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 11 vagas de estágio disponíveis em diversas áreas. A Funtrab fica na rua 13 de maio, 2773, com horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

