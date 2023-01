Confira dicas para sair do sedentarismo

Nesta segunda-feira (2) a dica é para você que quer sair ter uma vida melhor e sair do sedentarismo. É extremamente importante a pratica de atividades física, isso ajudará na alimentação, no sono e até mesmo no humor.

Dicas para começar os movimentos:

Escolha uma atividade física que você goste, que te dá prazer te faça ter à vontade.

Antes de começar a se exercitar, passe por uma consulta com um clínico geral ou outro médico de sua confiança, apenas para checar as suas condições de saúde.

Se preferir, faça 30 minutos por dia, cinco vezes na semana, de exercícios físicos de moderada intensidade. Caminhada em ritmo acelerado, hidroginástica ou bicicleta, por exemplo, são suficientes para abandonar o sedentarismo. Esses 30 minutos podem ser contínuos ou divididos em até três períodos de dez minutos cada um.

Não faça exercícios físicos em jejum. Consuma, de preferência, uma porção de carboidrato antes de começar a atividade, que pode ser uma fruta ou um pão com geleia.

