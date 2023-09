Confira interdições neste 7 de Setembro

Devido ao desfile cívico militar realizado em comemoração ao Dia da Independência várias ruas do centro da cidade estão interditadas. O início do desfile está marcado para as 8h10.

A Avenida Afonso Pena entre a Rua Rui Barbosa e Av. Calógeras e Rua 13 de Maio entre a Rua Dom Aquino e Rua 15 de Novembro estão interditadas.

A rua 13 de Maio entre avenida Mato Grosso e avenida Fernando Correa da Costa, além da rua 14 de Julho entre avenida Fernando Correa da Costa e rua Eça de Queiroz também estão interditadas.

Outras vias também estão interditadas, são elas avenida Mato Grosso, rua Antônio Maria Coelho, rua Maracaju, rua Marechal Candido Mariano Rondon, rua Dom Aquino, rua Barão do Rio Branco, rua 15 de Novembro, rua 7 de Setembro, rua 26 de Agosto, avenida Fernando Correa da Costa, rua General Mello, rua Coronel Edgard Gomes, Travessa Camões, rua Coronel Mário Pinto Peixoto e Tv. Guia Lopes entre Av. Calógeras e Rua Rui Barbosa.

Rotas alternativas:

Para quem está no sentido centro/aeroporto, pegar a Rua Rui Barbosa, Rua João Pessoa, Rua 13 de Maio, Rua Eça de Queiroz e Av. Ernesto Geisel ou Rua Pedro Celestino, Rua Calarge e Av. Fábio Zahran.

Aos que estão no sentido aeroporto centro, pegar Av. Afonso Pena, Av. Calógeras e Av. Fernando Correa da Costa.

Todas as ruas devem ser liberadas após o desfile, com previsão para acabar às 13h. Liberando assim, as ruas às 15h.