Confira o "abre e fecha' deste Natal

Neste domingo (24) é véspera de Natal e na próxima segunda-feira (25), é o dia especial de solidariedade e amor, uma data religiosa mas que também já faz parte da cultura do país. Por conta das datas, alguns órgãos não terão atendimento. Serviços essenciais, como saúde e segurança, funcionam normalmente.

Apenas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) irão atender normalmente, assim como os locais que terão plantão de vacinação.

Confira demais serviços:

Comércio e agências

Sobre o comércio, as lojas irão abrir no dia 24 de dezembro, das 7h30 até às 17h e o Camelódromo, das 8h às 16h. No dia 25, o comércio ficará fechado. Os bancos também não abrem no dia 25 e os atendimentos retornarão normalmente na terça-feira (26).

Durante o natal, as agências dos Correios e Detrans não irão abrir no dia 25. O funcionamento será normal nos demais dias. As lotéricas também não abrem no dia 25 de dezembro e o mercadão municipal irá atender os campo-grandensses apenas no dia 24, das 6h30 às 13h.

Segurança

Já quem precisar fazer algum boletim de ocorrência, pode ir até a Depac-Centro na rua Padre João Crippa, 1.581, ou na Depac-Cepol, na rua Soldado-polícia Militar Reinaldo de Andrade, 167, bairro Tiradentes.

A Delegacia de Atendimento à Mulher ficará aberta 24h na rua Brasília, 85, bairro Jardim Imá.

Shoppings e mercado

Na véspera de natal, o Bosque dos Ipês e o Norte Sul Plaza abrem até às 17h. O Shopping Campo Grande abre até às 18h e o Pátio Central, 16h. Já no dia 25, apenas o Bosque dos Ipês e o Norte Sul irão abrir, com opção somente da praça de alimentação.

Para quem precisar fazer as compras de natal de última hora, supermercados poderão ficar abertos até às 20h. No dia 25, não abrem.

Transporte público

Os ônibus, nos dias 24 e 25 de dezembro, funcionarão com o horários especial dos domingos em Campo Grande. Os usuários podem conferir os horários no aplicativo Peg Fácil eno site do Consórcio Guaicurus.