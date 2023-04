Confira o "Abre e Fecha" do feriado de 1º de Maio

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira (28), altera o funcionamento de alguns serviços em Campo Grande. Serviços essenciais, como saúde e segurança, funcionam normalmente.

O comércio não vai estar aberto, devido à Lei Complementar municipal nº 81 de 03.01.2006, sob pena de aplicação de multas por descumprimento. Além da legislação, o feriado sem comércio faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho, acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

Serviços públicos municipais e estaduais, além do Fórum, lotéricas e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), estarão fechados e retornam com horário normal de expediente na terça-feira (2).

Confira o funcionamento dos serviços em Campo Grande:

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas no feriado em todo o Estado, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A recomendação é usar os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nessas datas.

Supermercados

A Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS) informa que os supermercados de Campo Grande poderão abrir as portas normalmente, garantindo folga compensatória aos empregados.

Nas outras cidades do Estado, as empresas devem estar atentas à Lei Orgânica do município, Acordo Coletivo firmado com o sindicato laboral ou federação dos trabalhadores, Convenção Coletiva firmada para a cidade, ou região.

Transporte

O Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale funcionam normalmente para o transporte de passageiros.

Shoppings

O Shopping Bosque dos Ipês abrirá das 10h às 22h, mas somente a praça de alimentação. Segundo o estabelecimento, o Cinema funciona conforme a programação das sessões. Além disso, o Museu das Ilusões funcionará das 12h às 20h, com entradas até às 19h.

O Shopping Campo Grande irá funcionar das 10h às 22h, com lazer e alimentação de forma facultativa. As lojas taambém poderão abrir conforme o critério do lojista. Para consulta de lojas abertas, campo-grandensses podem conferir o site do shopping.

Já Pátio Central Shopping não abre as portas no dia 1º de maio. Por fim, o Shopping Norte Sul Plaza abre a praça de alimentação das 11h às 21h e o Cinema.

Hemosul

Durante o feriado do trabalhador, o Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, estará fechado, assim como as demais unidades do Estado. Atendimentos retornam normalmente na terça-feira (2).

Bioparque

O maior aquário de água doce do mundo estará aberto nos feriados a partir do dia 1º de maio, com horário de atendimento diferenciado, das 8h30 às 14h30 sem intervalo.