Confira o "Abre e Fecha" do feriado de 7 de Setembro

O feriado do Dia da Independência do Brasil, nesta quinta-feira (7), altera o funcionamento de alguns serviços em Campo Grande, os essenciais, como saúde e segurança, funcionam normalmente.

O comércio poderá funcionar normalmente das 9h às 18h, devido à Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande, afiliado da Fecomércio-MS, e o Sindicato dos Empregados no Comércio, e pode ser seguida mediante o cumprimento de algumas normas, como folga compensatória e indenização no valor de 7% do valor do piso salarial, que será paga até o final do expediente, além da remuneração de eventuais despesas com refeição.

Serviços públicos municipais e estaduais, além do Fórum, lotéricas e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), estarão fechados. Confira o funcionamento dos serviços em Campo Grande:

Casa da Saúde

A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na quinta-feira (7) e sexta-feira (8) devido ao feriado nacional do Dia da Independência do Brasil e ponto facultativo. A população pode fazer a retirada de medicamento até a próxima quarta-feira (6).

O ponto facultativo e feriado foram estabelecidos pelo Governo do Estado por meio de decreto. A Casa da Saúde retorna com o atendimento normal na segunda-feira (11).

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas no feriado em todo o Estado, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A recomendação é usar os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nessas datas.

Na sexta-feira (8), as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado (9), e no domingo (10), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes.

Supermercados

A Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS) informa que os supermercados de Campo Grande poderão abrir as portas normalmente, garantindo folga compensatória aos empregados.

Nas outras cidades do Estado, as empresas devem estar atentas à Lei Orgânica do município, Acordo Coletivo firmado com o sindicato laboral ou federação dos trabalhadores, Convenção Coletiva firmada para a cidade, ou região.

Transporte

O Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale funcionam normalmente para o transporte de passageiros.

Shoppings

O Shopping Bosque dos Ipês abrirá das 10h às 22h, com praça de alimentação, lojas e quiosques operando normalmente. Segundo o estabelecimento, o Cinema funciona conforme a programação das sessões. Apenas unidades do Detran e do Fácil estarão fechados.

O Shopping Campo Grande irá abrir das 10h às 22h no Feriado da Independência. A Polícia Federal funcionará normalmente e o cinema, de acordo com a programação. Na sexta-feira (8) lojas e quiosques ficam abertos até às 22h e restaurantes e praça de alimentação, até às 23h.

Já Pátio Central Shopping funcionará em horário especial, das 9h às 16h.

Hemosul

Durante o feriado, o Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, estará fechado, assim como as demais unidades do Estado. Atendimentos retornam normalmente na sexta-feira (8), das 7h às 17h. No sábado (9), atendimento será das 7h às 12h em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados.

Outras unidades do interior retornam no dia 11 de setembro.

Bioparque

O maior aquário de água doce do mundo estará aberto no feriado, das 8h30 às 14h30 sem intervalo. Agendamentos podem ser feitos pelo site.