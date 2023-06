Confira o que abre e fecha no Corpus Christi e Santo Antônio

Os feriados de Corpus Christi e Santo Antônio, nesta quinta (8) e terça (13), alteram o funcionamento de alguns serviços em Campo Grande. Serviços essenciais, como saúde e segurança, funcionam normalmente.

O comércio poderá abrir, a critério de cada empregador, conforme condições pré-estabelecidas. A liberação foi estabelecida em uma Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

Serviços públicos municipais e estaduais, além do Fórum, lotéricas e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), estarão fechados.

Confira o funcionamento dos serviços em Campo Grande:

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas nos dois feriados em todo o Estado, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS e Região (SEEBCG-MS).

A recomendação é usar os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nessas datas.

Supermercados

A Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (Amas) informa que os supermercados de Campo Grande poderão abrir as portas normalmente, garantindo folga compensatória aos empregados. Os dias 9, 10, 11 e 12 de junho são dias de expediente normal.

Segundo a Amas, nos meses em que há mais de um feriado, folgas compensatórias podem ser concedidas em até 60 dias após os feriados.

Nas outras cidades do Estado, as empresas devem estar atentas à Lei Orgânica do município, Acordo Coletivo firmado com o sindicato laboral ou federação dos trabalhadores, Convenção Coletiva firmada para a cidade, ou região.

Transporte

O Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale funcionam normalmente para o transporte de passageiros.

Shoppings

O Shopping Bosque dos Ipês abrirá a praça de alimentação, lojas e demais operações das 10h às 22h. Segundo o estabelecimento, o Cinema funciona conforme a programação das sessões.

Os Shoppings Campo Grande e Norte Sul Plaza irão funcionar em horário convencional, das 10h às 22h. Já Pátio Central Shopping abre as portas em ambos os feriados, das 09h às 16h.

Hemosul

Durante o feriado de Corpus Christi, o Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, estará fechado, assim como as demais unidades do Estado. Atendimentos retornam na sexta-feira (9) e no sábado (10), das 7h às 12h.

No feriado municipal de Santo Antônio, todas as unidades coletoras de doação de sangue na Capital estarão fechadas, assim como o Hemosul Corumbá.

Bioparque

O maior aquário de água doce do mundo estará aberto nos feriados a partir do dia 1º de maio, com horário de atendimento diferenciado, das 8h30 às 14h30 sem intervalo.

Além do agendamento para datas futuras, o site oficial do Bioparque, disponibilizará vagas diárias para agendamento. O cadastro local permanece apenas para o atendimento prioritário e preferencial.