Confira o que abre e fecha no feriado de Tiradentes na Capital

O feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), altera o funcionamento de alguns serviços em Campo Grande. Serviços essenciais, como saúde e segurança, funcionam normalmente.

Em especial, o comércio vai estar aberto, devido a uma decisão em conjunto do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande. Empresas devem cumprir algumas regras estabelecidas pelo Sindicato para estar em funcionamento no feriado.

Serviços públicos municipais e estaduais, além do Fórum, lotéricas e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), estarão fechados e retornam com horário normal de expediente na segunda-feira (24).

Confira o funcionamento dos serviços em Campo Grande:

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas no feriado de Tiradentes em todo o Estado, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A recomendação é usar os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nessas datas.

Supermercados

A Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS) informa que os supermercados de Campo Grande poderão abrir as portas normalmente, garantindo folga compensatória aos empregados. A entidade reforça que o sábado, 22 de abril, não é feriado.

Transporte

O Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale funcionam normalmente para o transporte de passageiros.

Shoppings

Os shoppings da Capital são uma opção de lazer no feriado de Tiradentes.

O Shopping Bosque dos Ipês abrirá das 10h às 22h. Segundo o estabelecimento, o Cinema funciona conforme a programação das sessões. Além disso, o Museu das Ilusões funcionará das 12h às 20h, com entradas até às 19h.

O Shopping Campo Grande irá funcionar em horário normal, das 10h às 22h. Já o Pátio Central Shopping terá horário especial de funcionamento, das 9h às 16h.

Por fim, o Shopping Norte Sul Plaza abre das 10h às 22h e o Fort Atacadista, das 7h às 22h.

Hemosul

Durante o feriado de Tiradentes, o Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, estará fechado.

O atendimento retorna normalmente no sábado (22).