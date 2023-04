Confira o que Abre e o que Fecha neste feriadão de páscoa na Capital

Com o feriadão da Semana Santa, entre sexta-feira da Paixão de Cristo (7) e o domingo de Páscoa (9), alguns serviços e estabelecimentos alteram seu horário de funcionamento, confira o que abre e o que fecha na Capital:

A prefeitura de campo grande e o governo estadual de Mato Grosso do Sul decretaram ponto facultativo para servidores municipais e estaduais, os serviços desses órgãos voltam ao atendimento regular na segunda-feira (10).

Bancos

Segundo a Federação de Bancos (Febraban) não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caixas eletrônicos e áreas de autoatendimento ficarão disponíveis, assim como canais digitais e remotos (internet, aplicativos e mobile banking).

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc) e carnês com vencimentos no dia 07 de abril, poderão ser pagas, sem acréscimo no próximo dia útil.

INSS

Nesta sexta as agências do Instituto Nacional do Seguro Social estarão fechadas, caso a população necessite de atendimento devem contactar o serviço pelo telefone, 135. No sábado as agências devem abrir normalmente.

Correios

As agências dos Correios também estarão fechadas e devem abrir normalmente no sábado pela manhã.

Além disso Postos de Combustíveis, Shoppings e, Bares e restaurantes irão funcionar normalmente durante todo o feriado.