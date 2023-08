Confira os ganhadores dos convites para a 5ª edição do CBN em Ação

Nesta quarta-feira (8) a Rádio CBN Campo Grande sorteou 8 pares de convites entre o público inscrito para participar da 5ª edição do projeto CBN Em Ação. Desta vez, a maior série de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul vai trazer para Campo Grande os apresentadores do programa nacional Fim de Expediente, Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina exibido pela Rede CBN.

Confira os nomes sorteados:

Jackeline Duprat

Pablo Esperandio Santos Muniz

Elisabete das Neves Andreo Insaurralde

Elisabeti Butinhol

Marileda Ourives de Souza

Desirre Loreslaine Lima Souza

Wagner Freiria

Adriana Andreia