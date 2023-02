Confira os horários especiais das linhas de ônibus para os dias de folia

Em Campo Grande, a partir de segunda-feira (20) as linhas de ônibus funcionarão em horários especiais, voltando à normalidade na quinta-feira (23).

O Consórcio Guaicurus manterá dois veículos extras com tripulantes para atender demandas no período, caso seja necessário.

Na terça-feira (21), todas as linhas irão operar com plano funcional de sábado. As linhas que não operam aos sábados, terão que operar com plano funcional de segunda à sexta-feira.

Já na quarta-feira (22), todas as linhas terão horários adicionais das 04h30 às 09h59, exceto 072, 075, 118, 515 e 522, que funcionam com os horários de segunda à sexta.

Nos dias 21 e 22, uma linha especial sairá da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa. O primeiro horário sairá às 18h do Peg Fácil da 13 de Maio, segue até a rua 7 de Setembro, depois Rua Rui Barbosa, em seguida Rua Maracaju, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Rua Marechal Rondon, Avenida Júlio de Castilho, Avenida Presidente Vargas e Rua Zákia Nahas Siufi.

A volta da Praça do Papa é pela Zákia Nahas Siufi, depois Avenida dos Crisântemos, Avenida Júlio de Castilho, Rua Marechal Rondon, Rua 13 de Maio e Peg Fácil da 13 de Maio.

As linhas 244 (Especial Oi); 322 (Parque industrial / Terminal Bandeirantes); 418 (Núcleo Industrial / Terminal Aero Rancho); 419 (Parque Industrial / Terminal Júlio de Castilho); 422 (Parque Industrial / Terminal Guaicurus / Terminal Morenão); e 424 (Parque Industrial / Terminal Nova Bahia), funcionarão com plano especial para atender as indústrias.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande