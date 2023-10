Confirmada visita de comitiva federal à fábrica de Fertilizantes em TL

O secretário de Estado, Eduardo Rocha, da Casa Civil, disse que o governo de MS vem, há 4 meses, discutindo com o governo federal a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), localizada em Três Lagoas-MS.

A fábrica que está com 80% da estrutura concluída, foi projetada para consumir diariamente 2,3 milhões de metros cúbicos de gás natural a ser utilizado na produção de 3.600 toneladas de Ureia Granulada e outras 2.200 toneladas de Amônia por dia e abastecer cerca de 30% do mercado nacional de fertilizantes.

As obras iniciaram em 2011 sob responsabilidade do consórcio formado pelas empresas Sinopec e Galvão Engenharia e foram paralisadas três anos depois, após integrantes do consórcio serem envolvidos em denúncias de corrupção. Nos últimos anos, várias tratativas para a venda da UFN3 foram frustradas e, no início deste ano, a Petrobrás desistiu do processo.

No próximo dia 8 uma comitiva do governo federal vem ao estado para uma visita técnica ao canteiro de obras, quando estarão em Três Lagoas, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

