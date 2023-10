Conflito entre Israel e Hamas pode impactar custos da produção em MS

Desde o último sábado (07) quando teve início os ataques do grupo Hamas contra Israel que o mundo acompanha atentamente e preocupado a escalada da violência no Oriente Médio. Além da perda das vidas humanas entre outras barbáries, existe também a preocupação com o impacto do conflito no abastecimento de produtos e serviços em cadeia global.

Para o Brasil, um dos pontos mais sensíveis é o fornecimento de adubos e fertilizantes vindos de Israel. Neste sentido, Hudson Garcia, colunista da rádio CBN CG frisou a preocupação com esta situação para a economia de Mato Grosso do Sul. Acompanhe a análise completa.