Congresso derruba veto de Lula ao marco temporal

Nesta quinta-feira (15), o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Projeto de Lei do Marco Temporal para a demarcação das terras dos povos originários (2.903/2023).

Agora o texto volta para o presidente Lula, caso ele não sancione em 48 horas, caberá ao presidente do Senado Federal.

No Parlamento, foi articulada a manutenção de seis vetos do presidente Lula, e o Planalto abriu mão do trecho relativo às terras indígenas para que pudesse ser aprovada a Reforma Tributária.

