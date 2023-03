Conheça a rapadura de Furnas do Dionísio

A comunidade quilombola Furnas do Dionísio se localiza no município de Jaraguari, a cerca de 43 km de Campo Grande é uma das comunidades remanescentes de quilombos no estado e uma das mais antigas e mais populosas, sendo constituída por pequenos sítios e chácaras onde reside uma população de aproximadamente 450 pessoas.

O fundador, Dionísio Antônio Vieira, era um ex-escravo proveniente de Minas Gerais e chegou ao local em 1890 em busca de terras férteis para plantação de subsistência. Com pau-a-pique, sapê, argila e esterco de vaca, ele e sua família levantaram as primeiras casas que vieram a dar origem às Furnas do Dionísio. Todos os moradores da comunidade são descendentes diretos do Sr. Dionísio.

Grande parte das terras da comunidade está em Área de Preservação Permanente (APP) e os solos utilizados para cultivos têm alta fertilidade natural. A região onde se localiza a comunidade é cortada por pequenos córregos perenes e ribeirões que desaguam no Rio Aquidauana. Um verdadeiro paraíso com cascatas, cachoeiras, agricultura e atividades de lazer para os finais de semana.

Estive lá visitando a Associação De Pequenos Produtores Rurais De Furnas Do Dionísio que conta com: restaurante, pastelaria, bebidas e venda de derivados da cana de açúcar (rapaduras deliciosas, melado, açúcar mascavo e caldo de cana) além de: farinha, mel de abelha, horticultura, pimentas em conservas, doces, queijos e também uma feirinha de legumes, hortifruti e vegetais de segunda a sexta pela manhã, na associação.

Se você quiser saber mais, entre em contato pelo WhatsApp da “Associação Comunidade Furnas do Dionísio” pelo número: (67) 99873-0961. Apure os sentidos e bom apetite!