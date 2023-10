Conheça a relação de mercado entre Japão e Mato Grosso do Sul

A confirmação de que o Japão suspendeu o embargo à carne de frango e ovos de Mato Grosso do Sul veio na última sexta-feira recebida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Semadesc.

O mercado japonês é de grande relevância para a cadeia produtiva do frango no Brasil. Trata-se do segundo principal destino das exportações nacionais. Em Mato Grosso do Sul o impacto poderia ser maior e trazer prejuízos ao setor. De janeiro a agosto de 2023, o Japão foi o destino de 19% de toda carne de frango e derivados exportada pelo Estado, atrás apenas da China. Mesmo sem o mercado japonês, MS conseguiu manter a média (de janeiro a agosto/23) de exportações em setembro, cerca de 13 mil toneladas.

Outro aspecto importante foi o tempo de duração do embargo. Mato Grosso do Sul teve 32 dias de suspensão, em Santa Catarina foram 33 dias e Espírito Santo (primeiro estado embargado) 44 dias. O aspecto do protocolo japonês em casos de "interrupção das importações por quatro semanas (28 dias)", IAAP, independente do foco identificado e encerrado, também foi determinante para o encerramento do embargo em pouco mais de 30 dias.