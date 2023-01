Conheça a Sopa Paraguaia com Ervas

Em uma propriedade secular no Pantanal de Aquidauana a Pousada Pequi se propõe a oferecer autêntica vivência pantaneira, onde o turista é recebido pela terceira geração da família Alves Corrêa, local que há mais de cem anos sobrevive da pecuária tradicional, com criação de animais a campo e que de alguns pra cá assimilaram a importante atividade do turismo rural dentro do leque de atividades da propriedade.



Dona Virgínia Alves Corrêa Queiroz, a proprietária, mora na Pequi que fica distante 180 km de Campo Grande. E é ela quem nos recebe de maneira ímpar, com hospitalidade que você encontra em cada membro de sua família e do staff da charmosa pousada.

E é neste paraíso que temos a chance de provar uma das mais intrigantes receitas pantaneiras. É uma sopa? Um bolo? É do paraguaia? Muitas dúvidas pra quem não é da região que dá até uma ansiedade na hora de provar a iguaria, que passa já na primeira mordida, pois o sabor é mesmo surpreendente.

Verdade é que Sopa Paraguaia tem nome de sopa, mas é um delicioso bolo de milho salgado tradicional do Pantanal e que quando feito apenas com milho verde da estação, ao invés da farinha de milho, pode ganhar o nome de Chipaguaçu.

Confira a coluna Viagem de Sabores desta quarta-feira (11), na íntegra:

Livro de receitas da dona Virgínia Alves Corrêa Queiro

Ingredientes:

300g de milho verde debulhado ou farinha de milho (caso não tenha o milho verde)

100g de queijo meia-cura artesanal de vaca

50g de manteiga sem sal

300ml de leite integral

3 ovos

Sal a gosto

Ervas a gosto (salsinha, coentro e alecrim)

Azeite de oliva extravirgem



Preparo:

Numa panela, adicione o milho verde, e, aos poucos, o leite e mexa sempre com uma colher de pau, até obter uma massa mole. Tempere com sal. Retire do fogo, resfrie rapidamente, mexendo bastante, e acrescente o queijo ralado e os ovos, misturando bem. Reserve.



Unte uma assadeira média com óleo e distribua a massa de milho. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC, deixando assar até que a massa fique firme e dourada (cerca de 20 minutos). Retire do forno, deixe descansar por cinco minutos e sirva na própria assadeira.

Rendimento: 6 pessoas.



Pousada Pequi:

Informações: (67) 99934-5781

Instagram @pousadapequi