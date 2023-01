Conheça a Torre Pantaneira

Entre a Serra Santa Bárbara e o Morro do Chapéu, no Distrito de Camisão, em Aquidauana, a entrada do Pantanal nos reserva um empreendimento até pouco tempo impensável no Centro-Oeste.

Em um cenário de filme romântico, a vinícola Terroir Pantanal Wine & Beer garante ao turista o melhor da gastronomia, valorizando os produtos regionais e oferecendo passeios que unem degustação de vinhos, menus exclusivos e belas paisagens.

A primeira parada da Rota Gastronômica Pantaneira traz uma criação que faz os olhos brilharem e atiça a imaginação, a Torre Pantaneira, uma criação da chef Indiara, com inspiração na receita da Torre Saint Marie, prato célebre do chef Kawijan que foi reproduzido em sua homenagem no restaurante árabe Yallah, em Campo Grande, do Chef Paco e da Lu Abes. Um dos melhores lugares do mundo pra se comer a autêntica cozinha sírio-libanesa.

Confira à receita na integra:

Torre Pantaneira:

Ingredientes

200g de cubos de carne do sol

100g de cebola roxa (cortada em Juliene)

150g de paçoca de baru

100g de carne oreada

150g de coalhada seca

80g de pastrami de carne de Brangus para decorar

80g de chips de banana da terra para decorar

30ml de óleo de girassol

Modo de preparo

Frite a carne do sol com o óleo até dourar. Em seguida, adicione a cebola roxa e frite bem. Com o aro de inox de diâmetro de 7cm, comece a montar a torre. Sobre um prato, disponha o aro e inicie a montagem pela carne de sol, sobrepondo com uma generosa camada de paçoca de baru. Novamente, adicione a carne de sol e o pastrami em pedaços pequenos. Por cima de toda a torre adicione a coalhada seca já pronta. Finalize com chips de banana da terra, polvilhe um pouco de paçoca de baru e o pastrami de Brangus, retire o aro e sirva em seguida.

Terroir Pantanal: Informações: (67) 99351-3464 Instagram: @terroirpantanal