Conheça "Baduk", a comida mediterrânea

A comida mediterrânea árabe é uma culinária rica em sabores e ingredientes saudáveis. Ela combina influências da região do Mediterrâneo, como Grécia, Itália e Espanha, com os pratos tradicionais do mundo árabe.

Uma característica marcante da comida mediterrânea árabe é o uso abundante de azeite de oliva, grãos integrais, legumes, frutas frescas, ervas e especiarias. Os pratos são geralmente leves e saudáveis, com foco em ingredientes frescos e naturais.

Alguns pratos populares da comida mediterrânea árabe incluem o falafel, um bolinho frito feito de grão-de-bico ou fava, servido com molho de tahine; o tabule, uma salada refrescante feita com salsa, tomate, cebola, hortelã e trigo bulgur; e o homus, uma pasta de grão-de-bico temperada com alho, limão e azeite.

Além disso, a comida mediterrânea árabe também é conhecida por pratos como o kebab, que consiste em carne grelhada em espetos, e o shawarma, que é carne assada e fatiada servida em pão sírio.

Essa culinária é apreciada não apenas pela sua variedade de sabores e texturas, mas também pelos seus benefícios à saúde. A dieta mediterrânea, da qual a comida mediterrânea árabe faz parte, é reconhecida como uma das mais saudáveis do mundo, sendo rica em nutrientes, fibras e gorduras saudáveis.

Se você tiver interesse em experimentar a comida mediterrânea árabe, existem muitos restaurantes especializados nessa culinária ao redor do mundo, como o Baduk que acaba de abrir no bairro do Leblon no Rio de Janeiro e que visitei para sua inauguração.