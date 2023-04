Conheça o chef Joaquim Fernandes de Corumbá

Em uma pesquisa de campo para a Rota Gastronômica Pantaneira, versão Águas, o Chef Paulo Machado descobriu mais uma novidade da gastronomia regional.

Em Corumbá, o chef Joaquim Fernandes cria menus exclusivos para pequenos grupos que desejam fazer uma experiência gastronômica sensorial e de sabores. São "jantares às cegas" que reúnem entre 25 a 30 pessoas em uma mesa compartilhada.

Saiba mais detalhes na coluna Viagem de Sabores exibida nesta quinta-feira (27) no Jornal CBN Campo Grande:

SERVIÇO

Restaurante Rodeio - Corumbá/MS

Redes Sociais - @rodeiopantanal @joaquimfneto



ROTA GASTRONÔMICA PANTANEIRA

É um itinerário turístico criado e desenvolvido pelo chef sul-mato-grossense Paulo Machado, em parceria com a jornalista gaúcha Tati Feldens e o professor de gastronomia e chef sergipano, Moacir Sobral, que traz o potencial gastronômico da região pantaneira, em vários municípios, como Corumbá, Miranda, Aquidauana, Porto Murtinho.



Implantada em o do ano passado, a rota oferece uma imersão na culinária regional, com pratos caipiras, tradicionais da região pantaneira e também influenciados pela fronteira com o Paraguai e a Bolívia. O Sebrae/MS, via programa Pró Pantanal, e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, participam do projeto.