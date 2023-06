Conheça o projeto 'Alma Selvagem'

Para celebrar o primeiro aniversário, o Selvagem irá lançar o projeto Alma Selvagem, que terá um ciclo de seis encontros entre o chef Filipe Leite, responsável pela brasilidade da cozinha do restaurante, e chefs e mixologistas convidados de diferentes regiões da América do Sul.



A proposta da série de eventos é atravessar as fronteiras do menu estabelecido por Filipe para ressaltar a riqueza de ingredientes e saberes que se espalham pelos quatro cantos do Brasil e do continente, como Uruguai, Chile, Bolívia, Argentina, Colômbia e Peru.

O primeiro jantar da série será realizado no dia 22 de junho, com uma viagem pelas profundezas do Pantanal brasileiro. Quem vai conduzir a experiência ao lado de Filipe é o lendário chef Paulo Machado, conhecido por dedicar toda uma trajetória de vida à pesquisa e ao resgate dos ingredientes e sabores do Mato Grosso do Sul.



CONFIRA O MENU COMPLETO

Jantar Pantaneiro com Paulo Machado

Petiscos

Chipa frita de queijo Nicola com shot de refresco de mandioca e cachaça artesanal; brandade de “jacalhau”, feita com carne de jacaré

Drink harmonizado: Gim Tônica Pantaneiro (gim Tanqueray, licor clitória azul DiBonito, água tônica e flor comestível)

Entradas

Chipaguaçu com shot de Tereré; ou Caribéu de porco oreado com mandioca

Drink harmonizado: Espresso Martini (vodca Ketel One, licor de café DiBonito e café espresso)

Principais

PF pantaneiro (picanha oreada, paçoca, vinagrete, arroz com pequi e feijão gordo); ou Moqueca pantaneira

Drink harmonizado: Pantanal Mule (cachaça nó-de-cachorro DiBonito, licor de maracujá DiBonito, suco de limão e espuma de gengibre)

Sobremesas

Pudim de doce de leite do Recanto Ecológico do Rio da Prata; ou Furrundum com mandioca frita

Drink harmonizado: Creme Martini (Black Label, licor de doce de leite DiBonito, licor de chocolate branco DiBonito e raspas de cumaru)

Valor: R$ 290 por pessoa, inclusos serviço, coquetel autoral de boas vindas, água e café