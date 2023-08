Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa convoca ONG's para eleição

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI/MS) abriu edital chamando as organizações representativas dos idosos e as organizações da sociedade civil, prestadoras de serviços, para participarem da eleição destinada à escolha dos integrantes não-governamentais do Conselho para o mandato 2023/2025.

Apoiado pelo Governo do Estado, O CEDPI/MS executa suas ações via Secretaria de Estado Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

De acordo com a publicação, a eleição será para o preenchimento de dez vagas de representantes não- governamentais, distribuídas da seguinte forma: cinco vagas destinadas às Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) que atuam, em âmbito estadual, como prestadoras de serviços à pessoa idosa e cinco vagas para integrantes de organizações representativas dos idosos. As organizações farão a indicação de um titular e um suplente para concorrer ao pleito.

Continue Lendo...

O edital traz ainda que o credenciamento dos integrantes e organizações para participarem no processo eleitoral até o dia 4 de setembro. A assembleia de eleição será realizada no dia 6 de outubro, na Rua Visconde de Taunay, 345, bairro Amambaí, em Campo Grande, a partir das 8h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A publicação completa pode ser conferida no Diário Oficial do Estado.

(* Com informações Governo de MS)