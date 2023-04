Conselho do FCO aprova mais R$ 196 milhões em financiamentos para 119 projetos

O conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) apresentou e deliberou nesta quarta-feira 129 cartas-consulta, sendo aprovadas 119 propostas, totalizando R$ 196.713.458,55 em investimentos.

Entre os setores que receberão o investimento estão: suinocultura, correção de solo, irrigação, máquinas e equipamentos, reforma de pastagens e aquisição de matrizes bovinas.

Lista de cartas-consulta aprovadas pelo CFO. Reprodução/Semadesc/MS

De janeiro de 2015 a novembro de 2022, R$ 14,168 bilhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, foram efetivamente contratados e investidos em empreendimentos rurais e empresariais em Mato Grosso do Sul aprovados pelo CEIF/FCO, presidido pela Semagro e que conta com a participação das instituições representativas da iniciativa privada em nosso Estado.

O CEIF/FCO é órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), é presidido pelo secretário Jaime Verruck e composto por 10 membros, sendo 5 representantes de órgãos públicos e 5 de organizações da sociedade civil. Participaram a Semadesc, Agraer, Famaasul, Fecomércio, Fiems, Feittar e como agentes financeiros, o Banco do Brasil, a CREDICOAMO e BRDE.

*Com informações da Semandes/MS