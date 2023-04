Conselho Médico proíbe uso de esteroides e anabolizantes

O Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu, nesta terça-feira (11) a prescrição médica de terapias hormonais para casos estéticos. Agora, objetivos como ganho de massa muscular, retardo de envelhecimento ou melhora no desempenho em atividades físicas, não podem mais ser alcançados com uso de esteroides e anabolizantes no Brasil.

A medida é para trazer mais segurança à população, pois segundo o Conselho ainda não existem estudos científicos que demonstrem a gravidade dos riscos da terapia hormonal andrógena acima dos níveis fisiológicos, além da não comprovação dos impactos na saúde da mulher com baixos níveis de testosterona ou androgênios.

Riscos

A determinação, publicada no Diário Oficial da União, ainda alerta para os riscos do uso inadequado desses hormônios e efeitos colaterais negativos, ainda que com o uso de doses terapêuticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre as doenças que podem ser desenvolvidas estão: hipertrofia cardíaca, hipertensão arterial sistêmica e infarto agudo do miocárdio; aterosclerose; estado de hipercoagulabilidade; aumento da trombogênese e vasoespasmo.

Além disso, doenças hepáticas, como hepatite medicamentosa, insuficiência hepática aguda e carcinoma hepatocelular; transtornos mentais e de comportamento, incluindo depressão e dependência; além de distúrbios endócrinos como infertilidade, disfunção erétil e diminuição de libido.

O profissional de educação física e coordenador da academia Fórmula de Campo Grande, Hebert Botelho, explica que os anabolizantes são drogas sintéticas.

“Eles [anabolizantes] são drogas produzidas em laboratório e simulam os hormônios produzidos naturalmente pelo corpo humano, responsáveis pela construção de tecidos, como massa muscular, e regulação do nosso sistema imunológico [...] um alerta, se você tem pré-disposição de câncer por histórico familiar, os anabolizantes podem acelerar e desencadear a reprodução de células cancerígenas no corpo humano”, explica Hebert.

Proibição e exceções

A proibição do CFM se estende também para: eventos, palestras e publicidades que promovam essas substâncias; medicamentos hormonais vendidos em farmácias sem comprovação clínica científica; métodos médicos experimentais sem autorização no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já está ciente dos produtos proibidos de fabricação e comercialização.

A prescrição médica de terapias hormonais só está liberada em casos de deficiência específica comprovada dessas substâncias, sendo necessário o processo de reposição hormonal, como para pacientes com hipogonadismo, caquexia e terapia cruzada em transexual.

Recomendações

O profissional de educação física, Hebert Botelho, ainda falou sobre algumas recomendações para quem deseja obter resultado muscular de uma forma “saudável”, sem o uso de hormônios.

A primeira dica é cuidar da alimentação e consumir refeições que tenham qualidade nutricional, por isso ele indica a procura de um nutrólogo ou nutricionista. Também é necessário dormir bem e observar como está a qualidade do seu sono, caso durma e acorde cansado ou está tendo dificuldades para dormir, Hebert indica um médico endocrinologista.

Por fim, o treino de musculação para quem deseja ter ganho muscular deve ser montado por um profissional de educação física, que vai direcionar os exercícios para este objetivo, de acordo com a condição física e a saúde de cada corpo.