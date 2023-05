Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda toma posse na Capital

Tomaram posse nesta quinta-feira (25), os 18 membros que irão compor o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER/CG-MS) pelos próximos dois anos. O conselho é formado por nove titulares e nove suplentes representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil.

Diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e empossado do CTER/CG-MS, Paulo da Silva ressaltou a importância de um conselho tão diversificado, para a definição de rumos estratégicos de políticas públicas voltadas às temáticas de Trabalho, Emprego e Renda.

“É uma instância fundamental de discussão, e de formulação de bases para um planejamento inteligente, sobre as questões que envolvem o futuro e o presente do trabalho na nossa cidade. Mudanças que já estão em curso, na empregabilidade regional, no mercado, e que depende desse conselho para serem compreendidas da melhor forma”, citou.

De acordo com a consultora de gestão e negócios do Seccional de Mato Grosso do Sul do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Camila Petrelli, o biênio até 2025 significa um período para a Capital se habilitar estruturalmente, para essa nova fase da sua economia.

“Não é esperar acontecer, a Rota estar pronta, e então, a cidade se organizar nesse cenário diferente. É justamente o contrário, quando, desde já, temos essa preocupação antecipada com as necessidades desse futuro próximo. Estrategicamente, o Conselho pode contribuir muito para essa visão que Campo Grande irá empreender no seu mercado de trabalho”, ressalta Camila.

O CTER/CG–MS foi instituído em 2019, por meio da Lei nº 6.208, e tem como função contribuir com políticas públicas relacionadas ao emprego, trabalho e renda, assim como as questões de transferência de recursos e metas designadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador a Fundação Social do Trabalho, que vem a ser o órgão gestor do Sistema Nacional do Emprego (SINE).

*Com informações de PREFCG