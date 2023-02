Conselho Nacional de Justiça inspecionará TJMS em abril

A Corregedoria Nacional de Justiça atualizou o calendário de inspeções. Nove tribunais de Justiça receberão equipe que analisará o funcionamento no primeiro semestre deste ano. O TJMS será inspecionado no período de 24 a 26 de abril.

A finalidade da visita é a verificação rotineira do funcionamento dos setores administrativos e judiciais dos Tribunais de Justiça, já que a Corregedoria Nacional tem a atribuição de realizar inspeções em todos os tribunais brasileiros para apurar fatos relacionados ao funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, além de zelar pelo aprimoramento dos serviços judiciários, fiscalizando as diversas unidades do Poder Judiciário e os serviços por ele fiscalizados.

Serão inspecionados os setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça e nas serventias extrajudiciais do Estado do Mato Grosso do Sul. Durante a inspeção, os trabalhos forenses e/ou prazos processuais não serão suspensos. O CNJ ainda não divulgou os nomes dos magistrados designados para a inspeção.

Ano passado a inspeção ordinária destacou o trabalho de excelência na gestão de precatórios do TJMS. Em 2022 o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul se tornou o primeiro tribunal do país a obter os certificados ISO 9001:2015 e 37001:2017.

*Com informações do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul