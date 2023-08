Conselhos e sindicatos da enfermagem brigam judicialmente por piso salarial

Há um ano, o congresso sancionou a lei 14.434, aprovando o piso salarial para os profissionais de enfermagem no país. Em Mato Grosso do Sul, a categoria está desacreditada de que o piso será implementado, mas conselhos e sindicatos não desistiram de brigar judicialmente pelo cumprimento da lei.

O cenário é de muita conversa e negociação. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), foi criada a Comissão Temporária de Representação para acompanhar a implementação do Piso Nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.

Integram o grupo a deputada Mara Caseiro (PSDB) e os deputados Lucas de Lima (PDT) e Júnior Mochi (MDB). A criação da comissão consta no Ato 43/2023, publicado no dia 2 de agosto no Diário Oficial da Casa de Leis. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (21), Júnior Mochi falou sobre de que forma a comissão, recém criada, atua.

Confira na íntegra: