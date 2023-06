Consórcio milho-safrinha pastagem tem auxiliado produtores de Maracaju no período de outono/inverno

O sistema de plantio milho-safrinha consorciado com pastagem é uma tecnologia que ajuda a incrementar a palhada sob o solo, armazenar mais carbono, diminuindo a evapotranspiração do solo, contribuindo para maior resistência da cultura à estiagem. Esse sistema tem sido bastante utilizado por produtores de Mato Grosso do Sul, principalmente da região de Maracaju.

Segundo avaliação técnica de agrônomos que acompanham a produção em lavouras e áreas desta região, o consórcio milho-safrinha consorciado a pastagem tambdm contribui para a conservação do solo e maior sustentabilidade na produção agrícola e pecuária.

A produção do milho é associada à pastagem, aproveitando as duas atividades e unificando os sistemas produtivos em benefício do solo, da produtividade e do meio ambiente.