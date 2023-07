Construção de ponte entre Ponta Porã e Laguna Carapã avança com aplicação de vigas

Os trabalhos de construção da ponte de concreto sobre o Ribeirão Douradilho, na divisa entre Ponta Porã e Laguna Carapã, continuam em andamento. Nesta semana, a obra avançou para a etapa de instalação das vigas de concreto pré-moldado.

“Uma importante obra para os produtores e a comunidade local. A ponte é uma conquista dos dois municípios junto ao Governo do Estado, que firmou convênio de R$ 1,5 milhão para a Prefeitura de Ponta Porã fazer a construção. Com o municipalismo, conseguimos atender as demandas da população”, destaca o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Situada na estrada vicinal que conecta à BR-463, próximo ao km 57, a ponte de concreto é amplamente utilizada por residentes, estudantes e trabalhadores da região.

O investimento total na obra é de R$ 1.558.195,19, repassados à prefeitura por meio de convênio com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).