Construção do posto da Polícia Militar Rodoviária está em fase de conclusão

A construção do posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na MS-162, em Maracaju, está em fase de conclusão. Faltam apenas a pavimentação do desvio e do pátio para que a obra seja entregue. O investimento é de R$ 4 milhões.

A expectativa da Diretoria de Empreendimentos Civis da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), é que a construção seja concluída até dezembro.

O posto está localizado no KM 166 da rodovia que liga Maracaju a Sidrolândia. O prédio tem 200,10 m² e é formado por uma recepção, uma área de descanso, dois alojamentos, uma sala de armas, uma cozinha, um depósito comum, um depósito de materiais de limpeza e um banheiro externo com acessibilidade.

A obra também contempla a pavimentação da rodovia no ponto onde foi construída a base da polícia, com alargamento da pista principal e da faixa de acostamento da via, além da implantação de sinalizações verticais e horizontais.

O projeto da base de fiscalização da PMRv foi elaborado pela Way-306, empresa que tem a concessão da rodovia MS-306, entre Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, no norte do estado. Seguindo padrões de qualidade e modernidade, o prédio construído pela empresa na MS-306 serviu de modelo para os postos policiais da MS-162, em Maracaju, e da MS-145, no distrito de Ipezal, em Angélica, que também está em construção.

*Com informações da Agesul