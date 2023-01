Construído em 1976 prédio abriga a Fundação de Cultura e pode ser visitado

O Prédio administrativo que sedia a nova Secretaria de Estado de Turismo, Esporte Cultura e Cidadania (Setescc), foi construído em 1976 para ser sede do Governo de Mato Grosso (no estado uni). Conhecido como Erpe (Edifício das Repartições Públicas Estaduais) as instalações do governo no prédio permitiam a população solicitar serviços sem precisar se deslocar à capital, Cuiabá.

Com a divisão do Estado, O local se tornou sede do Governo de Mato Grosso do Sul, e em 1983 com a construção do Parque dos Poderes, o local foi cedido ao Tribunal de Justiça e em 2002 se tornou o Fórum de Campo Grande.

A Instalação de arquitetura moderna foi tombada como patrimônio histórico de Mato Grosso do Sul; passou por reformas e adaptações para, em 2007, receber o Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho.

O Memorial da Cultura recebe o nome do Corumbaense Apolônio de Carvalho, conhecido como herói das pátrias, por ter servido o Exército Brasileiro; ter participado das Brigadas Internacionais na Guerra Civil Espanhola e da Resistência Francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Sua história pode ser vista no espaço, que fica no térreo do prédio, dedicado ao sul-mato-grossense.

Para o secretário da Setescc, Marcelo Miranda, “O prédio do Memorial da Cultura, está aberto para a população sul-mato-grossense com um acervo cultural e histórico fantástico do nosso Estado. Aqui as famílias podem conhecer um pouquinho mais da história do Mato Grosso do Sul. E nossa principal meta é dar visibilidade e valorizar todo esse acervo que temos aqui.”

Além das sedes administrativas da Setescc, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, (FCMS) e de suas subsecretarias, o prédio conta com diversos espaços públicos de visitação:

Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim

Com um espaço amplo e com um acervo gigantesco, a biblioteca conta, no mês de fevereiro com o a Carnateca; um evento que acontece na semana do carnaval, para levar uma versão diferenciada durante o carnaval para a criançada. O Espaço conta ainda com salas de leitura, gibiteca e m acervo dedicado a escritores de Mato Grosso do Sul.

Telefone: (67) 3316-9161

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 e sábado das 8 às 13 horas.

Centro Referencial de Artesanato de MS

No saguão principal do Memorial da Cultura, ficam exposto de forma permanente as obras em artesanato. Trabalhos realizados por artesãos feitos os mais variados materiais como as incríveis peças de Conceição do Bugres.

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 11h30, e das 13h30 às 17h30.

MuArq – Museu de Arqueologia da UFMS

O Museu realiza pesquisas sobre o passado arqueológico do Estado, para entender e explicar os diversos processos de povoamento do nosso território; possui uma exposição de Longa Duração, que está montada no 1º andar do Memorial da Cultura.

O Espaço é aberto para visitação de alunos, turistas e público em geral. Sua reserva técnica possui mais de 250 mil peças de arqueologia; possui ainda uma biblioteca e duas áreas lúdico pedagógicas, todas encontradas neste espaço

Para saber mais: https://muarq.ufms.br/

MIS – Museu da Imagem e do Som

O Museu utiliza de programas educativos para a democratização e acesso do seu acervo, que conta com mais de 10 mil itens entre fotografias, filmes, vídeos, cartazes, discos de vinil, objetos e registros sonoros: Amplificadores de Cultura, Cultura em Situação, Cinema no Museu e Exposições Temporárias instigam a população a conhecer mais sobre a cultura do Estado, desenvolvendo ações que contribuem a formação e a difusão, com uma programação diversificada.

Telefone: (67) 3316-9178

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h30.

Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul – APE

No Arquivo Público Estadual estão os documentos de valor permanente e ou histórico produzidos pela administração pública, e também, registros de empresas com atividades encerradas de grande importância histórica. Entre eles o acervo da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que recentemente ganhou o certificado da UNESCO de “Memória do Mundo” e da Companhia Matte Laranjeira.

Está rolando a reedição da exposição de fotos “Festa do Divino Espírito Santo de Santa Tereza” – Figueirão/MS. Que traz dados da festividade que ocorre há mais de 100 anos. Em 2021 teve o seu reconhecimento e registro como Patrimônio Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul registrado no livro das festividades.

Telefone: (67) 3316-9167

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h30 11h30, e das 13h30 às 17h30.