Consulta aos locais de votação pode ser realizada por três fontes de busca

Na semana da votação para a escolha dos cargos de prefeito e vereador, os eleitores devem se antecipar, evitar correria no próximo domingo (06) e conferir antecipamente o local de votação.

Para isto, é possível realizar a consulta por três meios específicos. Uma das formas é através do aplicativo E-Título. O aplicativo também pode ser usado como documento de identificação na hora da votação, desde que tenha foto.

Além do aplicativo, o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece a plataforma “Autoatendimento Eleitoral”, que disponibiliza o mecanismo “Onde Votar”. Por lá, é permitido que o eleitor saiba com antecedência sua seção eleitoral, zona e endereço de votação.

E a terceira forma de consulta, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), preparou uma relação com nomes e endereços dos locais de votação de todo o estado. Para consultar, basta acessar o portal do TRE no link local de votação.

Lembrando que o horário de votação no domingo será das 7 às 16h.