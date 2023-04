Consultoria para simulação de inundação em obras no Centro é solicitada pela prefeitura

A prefeitura de Campo Grande solicitou a contratação de uma empresa de consultoria para estudos de implementação de rede de drenagem de águas pluviais e simulação de controle de inundação na área onde está sendo realizada obras do Viva Campo Grande II.

A solicitação foi publicada no Diário da União desta terça-feira (4), e prevê a contratação de uma empresa de consultoria em engenharia para simulação matemática de controle de inundação, levantamento topográfico e cadastral, elaboração de banco de dados, implementação dos sistemas de monitoramento de suporte à decisão para rede de drenagem de águas pluviais urbanas da capital.

A escolha da lista será baseada na experiência da empresa e de sua equipe na elaboração de estudos, planos e projetos relacionados a drenagem de águas pluviais, em cidades de porte igual ou superior ao de Campo Grande. O prazo para o estudo é de 180 dias a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

Viva Campo Grande II

Na edição do Diário Oficial de Campo Grande da segunda-feira (3), a prefeitura publicou um novo aditivo do contrato para as obras do Viva Campo Grande II.

O valor do quarto aditivo do contrato é de um pouco mais de R$ 237 mil. O contrato firmado em 2021 entre a prefeitura e a empreiteira Engepar Engenharia e Participações Ltda era de R$ 26,7 milhões. Após quatro aditivos do contrato o valor agora é de mais de R$ 32,6 milhões.