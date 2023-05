Consumidor: comprar carne requer cuidados e atenção

Na semana passada, no dia 25 de abril, o dono de um mercado no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande, foi preso em flagrante por vender mais de 600 quilos de carne estragada.

O açougue foi interditado, pois sequer possuía autorização da Vigilância Sanitária para funcionar.

Um pouco antes, no dia 18 de abril, a Decon e a Iagro apreenderam 1,7 tonelada de carne imprópria para consumo em Porto Murtinho e Caracol.

Pelo fato de a carne ser produto perecível, por maiores que sejam os cuidados, nenhum açougue ou supermercado estão livres de enfrentar algum tipo de problema com a conservação da carne disponibilizada ao consumidor.

Mas não se resume apenas ao acesso a um produto em condições de consumo o direito do consumidor. Ele pode exigir mais do que isso.



