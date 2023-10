Consumidor já paga carne mais cara e preço da arroba pode subir 6% até o final do ano

Outubro está próximo ao final e o mês representou mudanças relevantes da cadeia produtiva da carne bovina. O mês contou com a recuperação dos valores da arroba do boi gordo, com o começo da entrada de animais do 2º giro de confinamento e com a carne bovina ficando mais cara para o consumidor final no Brasil.

Durante o ano de 2023 o mês de agosto foi o de maior impacto para os negócios dos pecuaristas de todo país, com valores em Mato Grosso do Sul e São Paulo abaixo de R$ 180 para arroba do boi comum. A oferta era mais intensa e a escala de abate na praça de referência chegou a ter 33 dias garantidos de atividade fabril. Durante o mês de setembro o mercado começou a se equilibrar e, nos últimos 30 dias, os mercado ficou mais favorável com valores para arroba em R$ 230,00 a média em MS. Mesmo a entrada de animais de confinamento não foi capaz de trazer pressão negativa no mercado.

No comércio de atacado e varejo também há mudanças e elas estão relacionado ao mesmo valor de arroba que subiu durante o mês de outubro. Os dados mostram valorização de 6% para os cortes de traseiro, 7% nos de dianteiro, com destaque para o contrafilé com elevação de 10% (na média nacional) ao consumidor final brasileiro.