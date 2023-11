Consumidor premium é destaque em palestra na Capital

Nesta segunda-feira (27) será realizado o Luxury Business Summit, uma ação voltada para discutir o mercado de luxo em Campo Grande. Palestrante do evento Alvaro Guillermo - autor de livros, professor e palestrante - conversou com a rádio CBN CG e falou sobre o comportamento do consumidor seleto, premium.

"Quem consome neste mercado, não consome por necessidade. Atender o desejo deste consumidor mudou muito. Não tem mais a ver com aquele brilho, tinha muito a ver com ouro, com coisas reluzentes. Hoje tem a ver com conteúdo, poder passar informações que mudem a vida das pessoas de forma efetiva".

Neste mesmo movimento, Guillermo explicou que a experiência do público consumidor de hoje busca além das referências de boas práticas como origem de fabricação, o tipo de mão de obra empregada na produção e testagem de produtos. No entanto, a grande mudança de consumo está na experiência de uso.

Continue Lendo...

"A principal transformação do mercado e que as que pessoas tem muito dinheiro, ela já tem a melhor casa, o melhor carro, o melhor colchão. Para ela sair de casa para viajar, para passar uns dias em Campo Grande ela não está em busca de uma estadia melhor que a casa dela, ele está em busca do conteúdo. A gente não está mais a fim de viajar o mundo para ver as mesmas lojas, produtos que a gente vê em todo o lugar. A origem, quando a gente vem para um local como Campo Grande, a gente quer conhecer esta história, ter uma relação com tudo que formou aquela cidade e a identidade dela".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O palestrante falou ainda sobre formação de mercado, qualificação, atendimento, referências e tendência de consumo. Acompanhe a entrevista completa.