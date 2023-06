Contar não descarta concorrer à prefeitura de CG e menciona tratativas com Bolsonaro

O ex-deputado estadual, Renan Contar, mais conhecido como Capitão Contar (PRTB), confirmou a CBN Campo Grande, nesta quinta-feira (22), seu alinhamento político para as eleições 2024. Nos últimos dias, tem aumentado os rumores de que ele deve se candidatar a uma vaga para a Câmara Municipal de Campo Grande, no próximo ano.

Sobre o assunto, Contar reafirmou que esta possibilidade não está em seus planos. “Eu começo reafirmando que não serei candidato a vereador da Capital. Isso não está nos meus planos. [...] Apesar de ser uma importante função na fiscalização da prefeitura isso não está nos meus planos. Eu quero ajudar a eleger prefeitos, vereadores (as), por todo Mato Grosso do Sul”.

A respeito do seu futuro político no estado, Contar antecipou que tem tratativas com Bolsonaro e que não descarta sua candidatura à prefeitura.

“Tudo está em aberto. As eleições estão muito longe ainda. Temos assuntos muito mais importante acontecendo no nosso país neste exato momento. Não podemos desfocar disso [...] Eu tenho tratativa construída com Bolsonaro e no momento oportuno todos vocês saberão. Se disputarei a prefeitura da Capital? Eu não descarto. Tudo depende de alinhamento e coerência”.