Contra atropelamento de animais silvestres, instituições preparam ações na BR-262

A Polícia Militar Ambiental em Miranda, a Polícia Rodoviária Federal e o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), por meio do programa Felinos Pantaneiros, vão realizar ações preventivas na BR-262, em trecho entre Aquidauana e Corumbá, para tentar reduzir os índices de atropelamento de animais silvestres, entre eles a onça-pintada. O foco vai ser atividades orientativas com motoristas a partir de blitz da PRF e da PMA.

As atividades orientativas aos motoristas serão realizadas com a proximidade do Carnaval, quando o fluxo de veículos tende a aumentar na BR-262. Trechos mais críticos estão sendo monitorados, inclusive com apoio de moradores e donos de propriedades na região. Na sexta-feira (10), equipes do IHP e da PMA visitaram alguns desses pontos da rodovia.

Entre 2016 e 2023, 17 onças-pintadas morreram vítimas de atropelamento na BR-262, no trecho de cerca de 200km entre Miranda e Corumbá. Na lista vermelha da União Nacional para a Conservação da Natureza (IUCN, sigla em inglês), a espécie é classificada como quase ameaçada.

Além disso, o IHP fez levantamento que indicou que em um dia, agora em de janeiro de 2023, 10 animais silvestres foram mortos, de 7 espécies diferentes. Um tamanduá-bandeira, espécie vulnerável à extinção segundo Ministério do Meio Ambiente (MMA), está nessa relação de atropelamentos. O volume maior de chuva neste ano é fator que influencia em uma maior movimentação de animais silvestres no Pantanal.

O presidente do IHP Angelo Rabelo pontuou que a comunidade vem acionando o instituto para articular ações. Isso ocorreu depois que uma onça-pintada foi avistada com filhotes atravessando a BR-262. “Infelizmente, temos uma das rodovias que mais mata animais por atropelamento no país. Vamos trabalhar em conjunto, com muito apoio das autoridades públicas, para aplicar medidas para evitar esses atropelamentos. As chuvas que vêm ocorrendo e enchendo diferentes pontos do Pantanal resultam nessa maior movimentação dos animais”, disse.

Capitão Jorge Manoel Martins Junior, comandante da Polícia Militar Ambiental de Miranda, esclareceu que o foco das ações a serem realizadas nos próximos dias é reduzir os índices de atropelamento a partir da conscientização.

“Nós possuímos dados alarmantes envolvendo acidentes com animais silvestres nesse trecho da BR-262, que compreende os municípios de Miranda e Corumbá. A Polícia Militar Ambiental de Miranda vai atuar com blitz e policiamento ostensivo e preventivo, bem como com patrulhamento no trecho da via. Esperamos que os índices diminuam muito em breve”, ressaltou.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Tércio Baggio destacou que a BR-262 corta o Pantanal, o que exige dos motoristas uma atenção redobrada. “O risco existe em qualquer rodovia do Estado e do Brasil, mas na BR-262 a gente tem o Pantanal, onde há um alto fluxo de animais silvestres que atravessam a rodovia. Muito cuidado ao viajar à noite, atenção no período de chuva, com a visibilidade dificultada. É um prejuízo para a vida silvestre e para os condutores um atropelamento desse tipo.”