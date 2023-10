Contra o relógio biológico, planejamento familiar precisa estar entre as prioridades do casal

Realização profissional, satisfação pessoal entre outras condições contribuem para que cada vez mais as pessoas prorroguem a intenção de aumentar a família. Embora a qualidade de vida tenha, de fato, ajudado neste adiamento da gestação, para a presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul (Sogomat Sul), Rita Tavares dos Santos, o assunto deve ser tratado o quanto antes pelo casal.

“O planejamento familiar não deve ficar para a última coisa a ser feita. Estudar tudo, viajar tudo para depois pensar, ah eu gostaria de ter filhos. Talvez seja um pouco tarde demais”.

Isso porque, de acordo com a médica, com o avançar da idade - tanto do homem quanto da mulher - aumenta a chance de um desfecho ruim para a gestação. Segundo ela, a idade ideal para ter o primeiro filho é antes dos 30 anos.

“Com mais idade aumenta a dificuldade de segurar uma gestação, do desenvolvimento de diabetes gestacional, doenças cromossômicas [...]Então, isso não quer dizer que vai acontecer, ou que não vai acontecer, mas de fato aumentam as chances. Por isso, a gente precisa ter essa consciência para ser racional”.

Durante a entrevista, a médica falou sobre a referência de Mato Grosso do Sul no planejamento familiar com o protocolo de saúde reprodutiva disponível na rede pública. Além disso, ela deu dicas e falou sobre métodos contraceptivos. Acompanhe a entrevista completa.