Contrapartida da Suzano para mitigar impactos de megaobra em Ribas é questionada

O investimento da Suzano em Ribas do Rio Pardo no Projeto Cerrado soma R$ 19,3 bilhões. Desse total, anunciado em maio de 2021, R$ 17,4 bilhões serão investidos no projeto industrial e outros R$ 4,6 bilhões serão voltados às atividades florestais, na estrutura logística e em outras iniciativas previstas em projetos dessa natureza.

Chama a atenção a discrepância abissal entre esses valores e o montante destinado ao município de Ribas de Rio Pardo como compensação e mitigação aos impactos que um empreendimento desse porte provoca no dia-a-dia da cidade e de seus habitantes: R$ 48 milhões.

É quase nada diante dos reflexos negativos que já vem enfrentado a população de Ribas, que incorporou aos seus índices demográficos 8,5 mil pessoas desde 2021, sendo esperado para março próximo a chegada de mais 3 mil trabalhadores.

Ninguém tem a menor dúvida de que, no futuro, uma vez a planta estando em operação, o ônus será substituído pelo bônus.

A geração de novos postos de trabalho, que já vem acontecendo em Ribas, o incremento à arrecadação de impostos e a movimentação da economia é uma realidade incontestável.

No entanto, hoje, a situação é outra. Violência doméstica contra a mulher, crianças e adolescentes, ingestão de bebida alcoólica, prostituição, mendicância, falta de vagas em escolas e falta de moradia, dentre outras questões, viraram problemas comuns enfrentados pela população local.

Para atender ao aumento de demanda pelos serviços públicos, a prefeitura está tendo de botar dinheiro próprio.

Em paralelo, a renúncia fiscal representa valores bem maiores do que os R$ 48 milhões investidos pela Suzano no município a título de compensação e mitigação.