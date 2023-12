Contratada obra da ponte de concreto sobre o Rio Amonguijá, em Porto Murtinho

Uma ponte de concreto sobre o Rio Amonguijá, na zona rural de Porto Murtinho, será construída. A travessia irá substituir uma antiga ponte de madeira, que demandava constantes investimentos em manutenção, principalmente na época das chuvas.

A ponte de concreto armado terá 49 metros de extensão por seis de largura e será construída em uma estrada vicinal que é usada por produtores de carne bovina e pelo transporte escolar. A obra tem previsão de início em breve e deve ser concluída em até 180 dias, a partir da ordem de início de serviço

O investimento total é de R$ 3,3 milhões. A iniciativa é do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

*Com informações da Agesul