Contrato de restauração de rodovia sobe e valor passa a ser de R$ 75 milhões

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de terça-feira (4), a prorrogação das obras de restauração da MS-157, entre Maracaju e Itaporã.

De acordo com o aditivo de contrato assinado pela Agesul – Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos, o valor do passou dos R$ 64.974.661,21 para R$ 75.660.941,86, um aumento de mais de R$ 10,6 milhões.

Também foi ampliando o prazo de execução das obras em 180 dias, devendo ser entregue até 1° de maio de 2024.

O contrato com a empresa LCM Construção e Comércio S/A, foi assinado em julho de 2022 para a restauração, adequação da capacidade de tráfego e drenagem da rodovia MS-157. O valor inicial do contrato era de R$ 53,1 milhões. Um aumento de mais de 41% do valor inicial do contrato.