Convênio corta caminho na distribuição de verbas para entidades de saúde da Capital

Ao todo serão distribuídos R$ 7,2 milhões para quatro entidades assistenciais de saúde de Campo Grande. O recurso faz parte de um convênio entre o Governo do Estado e o deputado federal Beto Pereira (PSDB). O valor disponibilizado faz parte de duas frentes, uma de emendas parlamentares do deputado aprovadas no ano passado e a outra parte do Estado.

Quatro entidades foram contempladas com a distribuição: Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) R$1 milhão; Associação de Amparo à Maternidade e à Infância (Cândido Mariano) R$1,5 milhão, Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos São Julião R$ 3,724 milhões e Associação Juliano Varela R$1milhão.

Segundo Beto Pereira, a distribuição do recurso em parceria com o governo foi necessária para garantir que os valores chegassem às entidades escolhidas, já que o Estado tem legitimidade, assim como o município para repassar os valores. O principal motivo para a manobra foi evitar o represamento do recurso pelo Fundo Municipal de Saúde.

“Nós temos na gestão pública de Campo Grande uma gestão plena, onde quando um parlamentar, seja ele estadual ou federal, precisa acessar através de suas emendas um recurso para aquela entidade, obrigatoriamente nós temos que enviar este recurso ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) e o FMS tem por obrigação repassar esses recursos para as entidades que nós apontamos. Só que em Campo Grande há algum tempo todos os parlamentares e inclusive as entidades estão tendo uma certa dificuldade nessa relação por conta que ao receber aquele recurso vem uma nova obrigação, surge uma nova demanda ou uma conta antiga”.

Para o governador Eduardo Riedel os investimentos em saúde pública fazem a diferença na vida das pessoas, além de ajudar a reduzir a fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Estado tem este compromisso com as políticas públicas, contribuindo onde muitas vezes a própria mão do poder público tem dificuldade de chegar. Iremos nos esforçar e trabalhar para não deixar ninguém para trás”, completou.

A entidade com maior volume de repasse é a Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, no Hospital São Julião. Com a associação foram firmados dois convênios, o primeiro no valor de R$ 3,2 milhões para aquisição de material de consumo e pagamento de serviços de pessoal. E o segundo de R$ 500 mil que irá ajudar na estruturação e modernização das redes de TI (Tecnologia de Informação), que visa dar mais segurança aos prontuários digitais dos pacientes do SUS.