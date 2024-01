Convênio de R$ 11 milhões vai fortalecer pequenos empresários em MS

Foi realizado na manhã desta terça-feira (30), em Campo Grande, o evento "MS Empreende Mais". A iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Governo do Estado tem o objetivo de apresentar para a população as principais ações e estratégias que trarão impactos positivos aos empreendedores, ao ambiente de negócios e à economia sul-mato-grossense em 2024. Ainda durante a programação, um convênio também foi assinado, no valor de R$ 11 milhões, para fomentar os pequenos negócios no estado.

Com o trabalho para ser executado até dezembro de 2024, o convênio feito por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) prevê ainda a promoção de desenvolvimento do ambiente público e privado, fortalecendo startups, empresas ecoinovadoras, empresas de base tecnológicas, até chegar nos negócios tradicionais urbanos e rurais. A parceria conta com R$ 9,9 milhões do Estado e R$ 1,1 milhão do Sebrae-MS.. Como conta o superintendente do Sebrae-MS, Claudio Mendonça.

"O convênio é uma forma de nós levarmos inovação e sustentabilidade. Como que nós vamos conseguir colocar na pauta hoje do ESG, na pauta do pequeno negócio, o impacto que ele tem hoje ambiental, por exemplo. Como nós vamos contribuir para o Estado fazer o carbono neutro. Então, toda essa linha aqui vai desde a qualificação do empreendedor, até a qualificação do empresário, até busca de novos mercados, até a questão de chegar de inovação pura mesmo no seu negócio, melhorar o indicador de dentro dos seus negócios", explica.

Também durante o evento, o governador do Estado, Eduardo Riedel, falou sobre um dos projetos para 2024, realizar o "MS Day 2.0". A priemira edição do evento, em 2023, foi realizada no prédio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na grande São Paulo e trouxe diversos investimentos para o Mato Grosso do Sul. Agora, segundo o governador, o objetivo é trazer investimentos internacionais.

"Vamos ter uma ação específica com investidores nos Estados Unidos, fruto de uma prospecção que já vem ocorrendo desde o ano passado, de maneira muito direcionada, para conquistar novos negócios para o Mato Grosso do Sul. Nós já temos cadeias produtivas muito robustas, o que nós precisamos é diversificar um pouquinho e trazer novos atores para esse processo. E aí o capital está no mundo, as empresas estão no mundo e o Mato Grosso do Sul vai se apresentar para essas oportunidades, para eles inclusive, que é um ciclo positivo para o Estado. Não há ainda data a definir, conceito a definir, mas as conversas com vários interessados já começaram para que a gente realize esse ano a edição internacional", afirma Riedel.

De acordo com dados do Sebrae, mais de 10 mil novas empresas foram abertas em 2023 em Mato Grosso do Sul e os pequenos negócios representam 92,7% do total de empreendimentos (298.583).

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, falou sobre a criação de uma legislação para impactar o setor economico e empreendedor.

"Dentro desse processo de inovação, nós vamos mandar para a Assembleia agora, a Lei Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, para estimular o desenvolvimento em Mato Grosso do Sul. Focado inicialmente, nós temos o agro, que tem uma grande gama de inovação a ser desenvolvid, e também principalmente na bioeconomia. O foco que nós queremos da inovação do Estado é na bioeconomia, na melhor utilização dos recursos naturais e também da produção agroindustrial do Estado", concluiu.